Göppingen: Was lange währt - Staufengalerie vor dem Baustart

Zwischenzeitlich haben wechselnde Beteiligte immer mal wieder geglaubt, dass in diesem Projekt einfach der Wurm drinsteckt und sich das Ganze schlicht nicht in die Tat umsetzen lässt, indes: Für das City-Shopping-Center Staufengalerie an der Göppinger Bleichstraße liegt nun tatsächlich eine Baugenehmigung vor. Auf drei Etagen sollen 22.000 m² Verkaufsfläche realisiert werden; der benachbarte Kaufhof wird intern an die Hauptmall angebunden und die vier Dachebenen sind für 700 Parkplätze reserviert. Zunächst wird das Frey-Center abgerissen, um Platz für den Neubau-Komplex zu schaffen. Das Investitionsvolumen liegt bei 120 Millionen Euro, Treiber des Ganzen ist eine Projektgesellschaft der Unternehmer Stefan Zimmermann, Matthias Schmitz und der Familie Schenavsky, ihres Zeichens Eigentümer des Frey-Center.

Die Abfolge bis zu diesem planungsrechtlichen Weihnachtsgeschenk liest sich wie eine Chronik der Stolpersteine, Terminverschiebungen, Einwände und Unwägbarkeiten. Seit mehr als fünf Jahren verfolgen die Investoren das ehrgeizige Unterfangen eines Göppinger Einkaufszentrums. Wobei in den Anfängen die Acrest Property Group Projektpartner der Frey-Center-Eigentümer war - die dann aber vom deutschen JLL-Ableger übernommen wurde: Stefan Zimmermann, Matthias Schmitz und Simon Schenavsky verblieben in eigener Projektgesellschaft.



Nach anfänglichen Kalamitäten schon beim Grundstückserwerb, schlossen sich Planungen an, die mal von den Stadtvätern, mal von der beteiligten Öffentlichkeit abgelehnt wurden. Nachbesserungen wiederum erregten die Gemüter bis dahin unbeteiligter Gruppen, die mediale Diskussion pendelte zwischen „hässlichem Raumschiff“ und „peinlichem Gernegroß“. Ein Stockwerk musste gekappt, die Fassadengestaltung wechselnden ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.



Mit schier stoischer Gleichmütigkeit modifizierten und wandelten die Investoren, während der ein ums andere Eröffnungstermin verstrich: Zum Weihnachtsgeschäft 2014, im Dezember 2015, im Herbst 2016. 24 Ordner reichten die Initiatoren schließlich als endgültigen Bauantrag ein - augenzwinkernd in achtfacher Ausfertigung, damit nicht noch mehr Zeit durchs Kopieren für alle zuständigen Genehmigungsstellen verloren gehe. Jetzt steht nun tatsächlich fest, dass überhaupt gebaut wird. Und zwei zusätzliche Mieter sind definitiv mit an Bord: Media Markt gesellt sich mit 850 Quadratmetern, der Modehändler Kult mit 1.000 m² zu den vorhandenen Vertragspartnern Deichmann, dm , Görtz und Depot.