Godewind stellt Dividende in Aussicht

Die Godewind Immobilien AG befindet sich auf Erfolgskurs. Der Bestandshalter hat im dritten Quartal 2019 ein Konzernergebnis in Höhe von 134,9 Mio. Euro erzielt und den Wert seines Büroimmobilienportfolios auf über 1 Mrd. Euro gesteigert. Angesichts der Entwicklung plant der Bestandshalter eine erste Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019.

.

Der Kauf des „City Gates“ in Frankfurt [wir berichteten] ist inzwischen geclosed, was den Wert des Gesamtportfolios auf nunmehr 1,022 Mrd. Euro ansteigen läßt. Für das Unternehmen, das gezielt Leerstandsflächen einkauft, ist das Erreichen der Milliarden-Marke eine „hervorragende Voraussetzung für weiteres ertragsreiches Wachstum“. Für das Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet der Vorstand daher auch unter gesamtwirtschaftlich etwas schwierigeren Rahmenbedingungen weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Hier wirken sich insbesondere die Fortschritte bei der Reduzierung des eingekauften Leerstands positiv aus. Die FFO werden unter anteiliger Berücksichtigung der bisher erworbenen Objekte, jedoch vorbehaltlich etwaiger weiterer Akquisitionen, in einer Bandbreite von nun 8,5 Mio. bis 9,5 Mio. Euro erwartet. Die Mieterlöse werden auch im vierten Quartal weiter steigen und auch der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) sollte gegenüber dem 9 Monatsergebnis weiter zulegen.



Ergebnisse des dritten Quartals

Zum Ende des dritten Quartals 2019 beträgt der EPRA NAV rund 579,1 Mio. oder 5,40 Euro pro Aktie. Der Leerstand des Büroimmobilien-Portfolios wurde von ca. 27 Prozent am Anfang des Jahres auf nur noch knapp 11 Prozent per 30. September reduziert. Der Net LTV beläuft sich zum Ende des dritten Quartals 2019 auf 46,5 Prozent. Das Konzernergebnis betrug im dritten Quartal 2019 134,9 Mio. Euro. Die Erlöse aus der Objektbewirtschaftung beliefen sich auf rund 26,4 Mio. Euro. Die Funds from Operations (FFO) betrugen rund 5,1 Mio. Euro. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass die Erträge aus den im laufenden Jahr erworbenen Immobilien nur anteilig in die Geschäftszahlen eingeflossen sind. So wurden die Akquisitionen „Eight Dornach“ bei München [wir berichteten] und „Pentahof“ in Hamburg [wir berichteten] am 31. Januar geclosed und das „Y2“ in Frankfurt am 13. Februar dieses Jahres. Die Herzogterrassen in Düsseldorf [wir berichteten] und das Quartier am Zeughaus in Hamburg [wir berichteten] wurden im April geclosed und das City Gate in Frankfurt schließlich zum 1. September.