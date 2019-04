Godewind schließt Closing für Herzogterrassen ab

Die Finanzierung steht, das Closing ist vollzogen: Die Godewind Immobilien AG hat einen weiteren Kreditvertrag in Höhe von 80 Mio. Euro unterzeichnet. Das Darlehen mit einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren dient der Refinanzierung des Büroimmobilienkomplexes Herzogterrassen in Düsseldorf, der früheren Zentrale der ehemaligen WestLB in der Herzogstraße 15. Sie wurde zu einem Netto-Kaufpreis von insgesamt 140 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Zuletzt hatte Godewind im Februar dieses Jahres eine Finanzierung im Volumen von 82 Mio. Euro für die Objekte ComConCenter in Frankfurt, Airport Business Center in Düsseldorf und Pentahof in Hamburg abgeschlossen.

.

Mit Abschluss der neuen, tilgungsfreien Kreditvereinbarung zu einem attraktiven Zinssatz von 1,32 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren sinkt der Zinssatz der bestehenden Bankdarlehen des Portfolios auf durchschnittlich 1,44 Prozent. Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen Finanz- und Ertragslage sowie zur Dividendenfähigkeit von Godewind bei.



Der nun erfolgreich abgeschlossenen Transaktion sollen weitere Finanzierungen unter Berücksichtigung der Immobilienobjekte „Quartier am Zeughaus“ in Hamburg, „Y2“ in Frankfurt sowie „Sunsquare“ und „Eight Dornach“ im Großraum München folgen.



Bis auf das Quartier am Zeughaus, für das das Closing bis voraussichtlich Ende April erfolgen soll, sind nunmehr alle Transaktionen abgeschlossen. Das „ComConCenter“ in Frankfurt wurde bereits am 31. Oktober des vergangenen Jahres geclosed, das „Airport Business-Center“ in Düsseldorf am 30. November 2018, das Sunsquare bei München am 15. Dezember 2018 und das Frankfurt Airport Center am 28. Dezember 2018. Der Pentahof in Hamburg und das Objekt Eight Dornach bei München wurden am 31. Januar, das Gebäude Y2 in Frankfurt am 13. Februar und die Herzogterrassen am 15. April diesen Jahres geclosed.



Nach den bisher erfolgten Akquisitionen optimiert Godewind nun die bestehenden Assets und plant, den Bestand an Gewerbeimmobilien weiter auszubauen. Mit einem eingekauften Leerstand im Gesamtportfolio von aktuell rund 28 Prozent, der einer Fläche von rund 75.500 m² entspricht, weist das Portfolio ein signifikantes organisches Wertsteigerungspotenzial auf.