Godewind mit weiteren 205 Mio. auf Shopping Tour

Die Bestandsliste der Godewind Immobilien AG wird in rasanter Geschwindigkeit länger: Nach dem Kauf des Airport Business Centers in Düsseldorf, des ComConCenters und dem Frankfurt Airport Center in Frankfurt, dem Sunsquare in Kirchheim und dem Pentahof in Hamburg seit Oktober meldet der Bestandshalter den Erwerb von zwei weiteren Büroimmobilien. Es handelt sich bei diesem „Asset-Deal“ um zwei Büroimmobilien mit einer Mietfläche von insgesamt 74.452 m² in Frankfurt und Hamburg-Eppendorf sowie insgesamt 1.349 Stellplätzen. Um welche Immobilien es sich konkret handelt, ist bis dato noch nicht bekannt. Laut Marktinformationen soll es sich beim Verkäufer aber um die Blackstone-Tochter Officefirst handeln von den Godewind bereits die ersten beiden Immobilien - Airport Business Center und ComConCenter - erworben hat. Der Kaufpreis für die beiden Neuzugänge beträgt insgesamt rund 205 Mio. Euro oder durchschnittlich 2.753 Euro/m².

Quartier am Zeughaus und Y2

Bei der Immobilie in der Hansestadt könnte es sich um die Büroimmobilien im Quartier am Zeughaus im Christoph-Probst-Weg 1-4 handeln. In den vergangenen Monaten hatte Officefirst bereits das Hotelprojekt im Quartier an den Projektentwickler Sontowski verkauft, der auf dem rund 2.700 m² großen Grundstück im Christoph-Probst-Weg 33 inzwischen ein Novum Niu mit 192 Zimmern realisiert [wir berichteten]. Bei dem Gebäude in Frankfurt scheint es sich um das Gebäude Y2 in der Emil-von-Behring-Straße 8-14 zu handeln. Seitens der beiden Parteien ist dies aber nicht bestätigt.



Bruttoanfangsrendite von 4,6 Prozent und Wertsteigerungspotenzial

Laut Godewind entsprechen die Zukäufe der Investitionsstrategie Immobilien in attraktiven Lagen mit Aufwertungspotenzial zu erwerben. Bei dem Frankfurter Objekt beträgt der Leerstand ca. 35,7 Prozent und bei der Hamburger Immobilie ca. 10,6 Prozent. Die annualisierten Mieteinnahmen für beide Objekte betragen rund 9,4 Mio. Euro. Dies entspricht einer Bruttoanfangsrendite von etwa 4,6 Prozent. Zu den Ankermietern zählen neben öffentlich-rechtlichen Dienstleistern auch diverse europäische Service- und Industrieunternehmen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt für das Frankfurter Objekt ca. 5,6 und für das Hamburger Objekt ca. 3,0 Jahre. Durch ein aktives Asset Management plant Godewind die Kennziffern deutlich zu steigern. Das Entwicklungspotenzial soll unter anderem durch Leerstandsabbau, Mieterhöhungen und Mietvertragsverlängerungen mit Ankermietern gehoben werden. Die derzeitigen Durchschnittmieten bewegen sich bei dem Frankfurter Objekt mit 11,20 Euro/m² und bei dem Hamburger Objekt mit 12,90 Euro/m² unter den aktuellen Marktmieten. Der geplante Leerstandsabbau und die Marktmietanpassungen sollen bis spätestens 2021 ungesetzt sein. Dann erwirtschaften die Immobilien rund 30 Prozent höhere Mieteinnahmen von über 12 Mio. Euro p.a.. Die durchschnittlichen „Funds from Operations“ (FFO) vor „Overheads“ würden sich dann auf ca. 8,5 Mio. Euro belaufen. Dies entspricht einer FFO-Rendite von rund 8,2 Prozent p. a. vor „Overheads“. Hier wirken sich die steuerlichen Verlustvorträge der Godewind positiv aus.



Eine Finanzierungsstruktur mit einem langfristigen „Net LTV“ von ungefähr 50 Prozent in Kombination mit anderen, bereits erworbenen Immobilien, wird kurzfristig zu attraktiven Konditionen angestrebt. Das Closing der Transaktion wird bis spätestens Ende April 2019 erwartet.



Nach den bereits bisher erfolgten Akquisitionen mit einem Bruttoankaufsvolumen in Höhe von nun insgesamt ca. 560 Mio. Euro plant Godewind den Bestand an Gewerbeimmobilien zügig weiter auszubauen. Laufende Verhandlungen mit potenziellen Verkäufern sollen mit den Mitteln aus den geplanten Finanzierungen in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.