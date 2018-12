Godewind investiert 30 Mio. für das Eight Dornach

Die Godewind Immobilien AG hat im Großraum München im Rahmen eines Asset Deals die Büroimmobilie Eight Dornach zu einem Nettokaufpreis von 30 Mio. Euro oder 1.703 Euro/m² erworben. Die Immobilie, die im Businesspark Expogate in Aschheim-Dornach liegt, gehörte bis dato zum Bestand von Berlinovo. Das Closing der Transaktion soll bis spätestens Ende Februar 2019 erfolgen. Mit dem Kauf erweitert die AG ihren Bestand in der Metropolregion München auf zwei Immobilien, denn bereits im Oktober hatte der Investor das Sunsquare in Kirchheim erworben [wir berichteten].

.

Büroimmobilie mit signifikantem Wertsteigerungspotenzial

Das Eight Dornach umfasst eine Mietfläche von 17.612 m² und verfügt über 263 PKW-Stellplätze. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu München und einer optimalen Infrastruktur haben sich viele namhafte Konzerne in Aschheim-Dornach niedergelassen. Entsprechend der Geschäftsstrategie von Godewind bietet die Immobilie ein signifikantes Wertsteigerungpotenzial. Die Leerstandsquote beträgt zurzeit ca. 51 % und die Restmietlaufzeit liegt bei durchschnittlich 3,9 Jahren. Die Nettokaltmiete beläuft sich auf aktuell rund 1,1 Mio. Euro bei einem aktuellen Vermietungstand von 49 %. Die durchschnittliche Büromiete beträgt derzeit etwa 9,90 Euro/m². Der neue Investor beabsichtigt, die Kennziffern mit einem aktiven Asset Management deutlich zu steigern. Das Entwicklungspotenzial soll unter anderem durch Leerstandsabbau und Neuvermietungen gehoben werden. Die derzeitige Durchschnittsmiete liegt deutlich unter der aktuellen Marktmiete von ca. 12,50 Euro/m² für Büroflächen. Aufgrund des geplanten Leerstandsabbaus rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung der Mieteinnahmen. Die jährlichen Mieterlöse sollen bis zum Jahr 2021 um rund 140 % beziehungsweise auf 2,6 Mio. Euro gesteigert werden. Die Funds from Operations vor Overheads würden sich auf ca. 1,66 Mio. Euro belaufen. Dies entspricht einer FFO-Rendite von rund 10 % pro Jahr vor Overheads. Hier wirken sich zukünftig auch die steuerlichen Verlustvorträge der Godewind positiv aus.



Ausblick: Weitere Akquisitionen in der Pipeline

Eine Finanzierungsstruktur mit einem langfristigen Net LTV von ungefähr 50 % wird in Kombination mit anderen, bereits erworbenen Immobilien kurzfristig zu attraktiven Konditionen angestrebt. Nach den bereits bisher erfolgten Akquisitionen mit einem Bruttoankaufsvolumen von knapp 600 Mio. Euro plant Godewind den Bestand an Gewerbeimmobilien zügig weiter auszubauen. Laufende Verhandlungen mit potenziellen Verkäufern sollen mit Mitteln aus den geplanten Finanzierungen innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen werden.