Godewind holt Software-Entwickler ins Frankfurter Y2

Die Godewind Immobilien AG kann bereits kurz nach den letzten signifikanten Vermietungserfolgen erneut einen Erfolg bei der Leerstandsreduktion des Portfolios vermelden. Anfang Juni konnte der Spezialist für Büroimmobilien bereits im Hamburger „Quartier am Zeughaus“ mit einem seiner Ankermieter einen Mietvertrag über zusätzliche Büroflächen abschließen [wir berichteten]. Außerdem konnte im Münchner „Sunsquare“ ein neuer Mieter gefunden werden [wir berichteten]. Zuletzt verlängerte die Deutsche Lufthansa ihren Mietvertrag im „Frankfurt Airport Center“ [wir berichteten].

