Jobcenter Frankfurt verlängert auf 11.250 m² im Y2

Die Godewind Immobilien AG vermeldet einen weiteren Vermietungserfolg. Bereits kurz nach der letzten Neuvermietung vom Juli diesen Jahres im Bürokomplex Y2 im Frankfurter Mertonviertel [Godewind holt Software-Entwickler ins Frankfurter Y2] schloss Godewind nun mit dem bestehenden Ankermieter, Jobcenter Frankfurt am Main, eine vorzeitige Mietvertragsverlängerung um weitere 12 Jahre auf nun insgesamt 14,3 Jahre ab.

.