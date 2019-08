Godewinds Herzogterrassen sind voll

Das Haus ist voll: Die Godewind Immobilien AG hat nur vier Monate nach dem Closing der im Zentrum von Düsseldorf gelegenen Herzogterrassen [wir berichteten] einen Mietvertrag abgeschlossen, durch den der Büro-Leerstand des Bürokomplexes vollständig abgebaut wird. Der Mietvertrag wurde mit einem führenden Co-Working-Anbieter über den gesamten Büroleerstand sowie weitere Flächen der Herzogterrassen in Höhe von insgesamt 21.589 m² unterzeichnet. Laut Marktinformationen soll es sich bei dem neuen Mieter um WeWork handeln.

