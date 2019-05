Godewind bleibt in den schwarzen Zahlen

Die Godewind Immobilien AG hat im ersten Quartal 2019 ein Konzernergebnis von rund 0,7 Mio. Euro erwirtschaftet. Zum Bestand kam drei weitere Büroimmobilien mit einem Bruttoanschaffungswert in Höhe von rund 150,7 Mio. hinzu, wodurch das Unternehmen seinen Bestand auf insgesamt sieben Objekte ausgebauen konnte. Die Erlöse aus der Objektbewirtschaftung beliefen sich auf rund 5,5 Mio. Euro und die Funds from Operations (FFO) betrugen rund 1,6 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erträge aus den erworbenen Immobilien nur anteilig in die Geschäftszahlen eingeflossen sind. Geclosed wurden die Akquisitionen des „Eight Dornach“ [wir berichteten], des Hamburger „Pentahof“ [wir berichteten] und des Frankfurter „Y2“ [wir berichteten]. Für die Zukunft ergibt sich aus diesen Objekten daher weiteres deutliches Ertragspotenzial. Zum 30. Juni soll eine Bewertung des kompletten Portfolios, das dann alle bisher erworbenen neun Objekte umfasst, erfolgen. Durch den Ankauf der „Herzogterrassen“ in Düsseldorf wurde zudem der Ausbau des Büroimmobilienportfolios mit deutlichem Ertrags- und Wertsteigerungpotenzial weiter vorangetrieben [wir berichteten]. Der Düsseldorfer Bürokomplex und das „Quartier am Zeughaus“ in Hamburg wurde im April geclosed.

Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) beträgt zum Ende des ersten Quartals 2019 rund 393,7 Mio. Euro oder 3,67 Euro pro Aktie. Hier macht sich auch das Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft bemerkbar, das am 20. Februar mit dem Erwerb von 1,5 Millonen Aktien zu einem Durchschnittskurs von 3,23 Euro abgeschlossen wurde. Der Net LTV beläuft sich zum Ende des ersten Quartals 2019 auf 24,1 Prozent.



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand auch unter gesamtwirtschaftlich etwas volatileren Rahmenbedingungen weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Eine erste Dividendenausschüttung ist für das Geschäftsjahr 2019 geplant. Mit einem Büroimmobilienbestand von bis dato etwa EUR 762 Mio. von Value Add- und Core(+)-Büroimmobilien ist Godewind momentan nahezu vollständig investiert. Ihrem Geschäftmodell entsprechend hat die Gesellschaft nun zunächst den Fokus auf die Reduzierung des gezielt erworbenen Leerstands von ursprünglich 28 Prozent gelegt. Wie am 6. Mai gemeldet, wurde er bereits auf aktuell 26 Prozent reduziert. Weiteres Wachstumspotenzial ergibt sich darüber hinaus auch stark aus der Umsetzungsgeschwindigkeit geplanter weiterer Immobilienakquisitionen. Hierzu beabsichtigt die Gesellschaft, im Laufe des Jahres weitere Einzelheiten bekannt zu geben.