Der Asiatische Supermarkt Go Asia bezieht im Laufe des Jahres über 1.500 m² in der Prager Straße 3 und 3a direkt in der Fußgängerzone von Dresden. Der Mietvertrag läuft vorerst für zehn Jahre. Eigentümer der Fläche ist die APO Immobilien-Kapitalgesellschaft mbH, Beate Protze Immobilien war vermittelnd tätig.

