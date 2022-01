GNIW will Ankaufsvolumen in 2022 verdoppeln

Die Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (GNIW) plant in diesem Jahr ihr Ankaufsvolumen zu verdoppeln, was einem Gesamtmarktwert von bis zu 100 Millionen Euro entspricht.

.

„Wir verzeichnen derzeit eine enorme Kundennachfrage nach unserem Modell des Rückmietverkaufs. Gerade seit Beginn der Pandemie bekommen wir viele Anfragen von Senioren, die über einen Verkauf ihres Eigenheims nachdenken, um neue finanzielle Freiheit zu gewinnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Nachfrage sind wir zuversichtlich, dass wir im Jahr 2022 Immobilien mit einem Gesamtmarktwert von bis zu 100 Millionen Euro kaufen werden. Mit den neuen Vertragsabschlüssen wächst unser aktuelles Portfolio mit attraktiven Immobilien stetig. Wir achten bei jedem Ankauf genau auf Qualität und Lage der jeweiligen Immobilie“, erklärt Dr. Henryk Seeger, Geschäftsführer der GNIW.



Nachdem das Unternehmen mit Mittelzusagen von Privatinvestoren mit Business-Angel-Hintergrund wie Seriengründer Dr. Florian Heinemann und Marcus Seidel, geschäftsführender Gesellschafter von Businessangels.de, gestartet war, arbeitet die GNIW inzwischen mit etablierten Partnern und Banken sowie institutionellen Investoren zusammen. „Da das Geschäftsmodell zum Beispiel in den USA oder Großbritannien bereits etabliert ist - anders als in Deutschland -, erreichen uns auch zunehmend Anfragen professioneller Anleger aus dem Ausland“, ergänzt Seeger.



Mittelfristig sieht er ein beachtliches Wachstumspotenzial am Markt: „Unser wichtigstes Ziel bleibt es, das Modell des Rückmietverkaufs in Deutschland noch bekannter zu machen. Aktuelle Umfragen belegen, dass sich auch hierzulande viele Senioren einen Verkauf ihrer Immobilie im Gegenzug für ein lebenslanges Mietrecht vorstellen können. Dieses ungenutzte Potenzial gilt es nun, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern zu heben.“ Einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der GNIW zufolge können sich derzeit 1,4 Millionen der rund zehn Millionen Eigenheimbesitzer über 65 Jahren einen Rückmietverkauf vorstellen. 76 Prozent der Befragten möchten gerne ihr Leben genießen und sich dabei keine Sorgen mehr um Geld machen müssen.