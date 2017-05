GMA Werkstoffprüfung mietet 3.200 m² Büro- und Hallenfläche in Essen

Einen langfristigen Mietvertrag über rund 600 m² Bürofläche und 2.600 m² Hallenfläche in Essen-Kettwig, vermittelt von Cubion Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, an die GMA Werkstoffprüfung GmbH. Die Liegenschaft befindet sich Im Teelbruch 118 in Essen. Das Unternehmen siedelt an diesem Standort sowohl Verwaltungseinheiten als auch ein weiteres Prüfzentrum an. Die Liegenschaft wird im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats von Cubion betreut. Die Immobilie befindet sich in Privateigentum.

.