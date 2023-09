GLS Germany eröffnet nachhaltiges Paketzentrum in Iggensbach

Der Paketdienst GLS Germany hat in der vergangenen Woche sein neues Paketverteilerzentrum in Iggensbach bei Passau in Betrieb genommen. Nach knapp elf Monaten wurden die Bauarbeiten im niederbayerischen Landkreis Deggendorf termingerecht abgeschlossen. Projektentwickler und Eigentümer des neuen Standorts im GLS-Netz ist die lokal ansässige KARL-Gruppe. GLS mietet die Räumlichkeiten langfristig an.

.

Dr. Achim Dünnwald, CEO von GLS Germany, sagte anlässlich der Eröffnung: „Wir erweitern unseren GLS-Kosmos um einen Standort, der optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unter anderem setzen wir mit dem Fokus auf eine nachhaltige und zukunftsfähige Paketzustellung eines unserer strategischen Kernthemen um. Dabei hat sich das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Karl-Gruppe bestätigt. Wir schätzen die zuverlässige Partnerschaft und bedanken uns herzlich für die exzellente Arbeit aller Beteiligten. Unser Dank gilt darüber hinaus der Gemeinde Iggensbach und ihrem 1. Bürgermeister Wolfgang Haider. Das persönliche Engagement vor Ort machte die Ansiedelung von GLS erst möglich. Wir schätzen es sehr, von der Gemeinde so freundlich aufgenommen worden zu sein und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vor Ort.”



Voller Freude war auch der 1. Bürgermeister Wolfgang Haider: „Der Traum von einem Gewerbegebiet in Iggensbach ist Wirklichkeit! Dass mit GLS das erste Unternehmen am Standort offiziell die Arbeit aufnimmt, ist vielen Beteiligten zu verdanken: der Karl Gruppe als Investor, der Politik, den Planungsbüros und meinen Stellvertretern und Gemeinderäten, die von Anfang an geschlossen hinter diesem für Iggensbach zukunftsentscheidenden Projekt standen.” Der bei der Eröffnung ebenfalls anwesende GLS-Regionalleiter Andreas Rickert lobte die Mitarbeitenden des GLS-Depots in Hofkirchen für ihren Einsatz während der Planungsphase und im Zuge der Fertigstellung.



Das neue Depot erstreckt sich über eine Fläche von knapp 14.000 m² und befindet sich in verkehrsgünstiger Lage im Gewerbegebiet „Iggensbach West”, direkt an der A3 mit Anschlussstelle an die Autobahn. Mit einer hochmodernen Fördertechnik im Inneren gewährleistet GLS vor Ort eine reibungslose Abwicklung von bis zu 30.000 Paketen pro Tag. Zudem entstehen in Iggensbach bis zu 35 Arbeitsplätze, die eine solide und langfristige Beschäftigungsperspektive bieten. Während des Herbst- und Weihnachtsgeschäfts kommen saisonale Beschäftigungsmöglichkeiten hinzu, um das zu dieser Zeit steigende Paketaufkommen zu bewältigen.



Das Verteilerzentrum wurde nicht nur unter Effizienzaspekten errichtet, sondern setzt zudem Nachhaltigkeits-Standards mit dem Schwerpunkt der Emissionsvermeidung. Die Photovoltaikanlage auf der fast 1.800 m² großen Dachfläche ermöglicht die Gewinnung eigenen Stroms. Für Transportpartner und Mitarbeitende stehen zehn E-Ladeeinheiten zur Verfügung, die zeitnah ausgebaut werden sollen. Zusätzlich tragen ein effizientes Lichtmanagement und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Energieeffizienz des Verteilerzentrums bei.



„Mit dem Neubau des GLS-Standortes in Iggensbach konnten wir unsere größte Stärke – die zukunftsorientierte Projektentwicklung – unter Beweis stellen. Von der Grundstücksakquise über die Projektplanung, Erschließung sowie der gesamten Bauausführung, bis hin zur finalen Übergabe an den Mieter wurde dieses Vorhaben vollständig von uns realisiert. Gemeinsam mit der Firma GLS als starke Partnerin leisten wir einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke der Region. Der Standort mit Nutzung durch ein international tätiges Unternehmen unterstreicht das Potenzial der Logistikbranche – auch und gerade mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeits-Charakters.”, sagt André Karl, Geschäftsleitung der Karl-Gruppe.