GLP vermietet 20.000 m² in Bispingen

GLP wartet mit zwei neuen Vermietungserfolgen auf: Der Entwickler hat das 20.000 m² große Logistikzentrum Hamburg-Süd in der Gemeinde Bispingen an Pfenning Logistics, einen Kontrakt­logistik­dienst­leister, und Movus, einen Anbieter für Distribu­tions­logistik, Lagerhaltung und Mehrwert­dienste für Logistik vermietet.

.

„Das Logistikzentrum zeichnet sich durch eine exzellente Anbindung an Nord­europa aus. Gleichzeitig sind Bremen, Hannover und Wolfsburg über eine ebenfalls erstklassige Verkehrs­verbindung schnell erreichbar. Für uns ist dies ein idealer Standort für unsere Lagerlogistik- und Cross-Docking-Aktivitäten“, erklärt Martin Königstein, Geschäfts­führer, Pfenning Logistics Group.



GLP hatte den spekulativen Neubau in der Lüneburger Heide im September 2020 angekündigt [wir berichteten]. Die Logistikfläche von rund 20.000 m² verteilt sich auf zwei Einheiten mit rund 6.400 beziehungsweise 10.800 m². Das Logistikzentrum Hamburg-Süd bietet eine lichte Höhe von zehn Metern und ist in zwei Hallenabschnitte unterteilt. Hinzu kommen insgesamt rund 1.800 m² Mezzanin- und 1.230 m² Büro- und Sozialfläche. Das Gebäude ist mit 28 Überladebrücken und zwei ebenerdigen Hallentoren ausgestattet. Movus mietet Unit 1, Pfenning mietet Unit 2. Mit den beiden neuen Mietverträgen wartet GLP in diesem Jahr bereits mit einer attraktiven Vermietungsleistung auf. Zu Beginn des Monats gab der Entwickler einen Mietvertrag über 25.000 m² für seinen Standort Magna Park Kassel bekannt [wir berichteten] sowie Mietverträge über rund 18.000 m² an seinem Standort Magna Park Berlin-Werder [wir berichteten].



„Mit unseren beiden neuen Kunden Pfenning Logistics und Movus ist unser spekulativ ent­wickeltes Logistikzentrum Hamburg-Süd vollständig vermietet. Damit bestätigt sich erneut unsere Strategie, bei der Erschließung attraktiver Standorte in besten Lagen selbst in Vor­leistung zu gehen. Dabei genießen wir in hohem Maße das Vertrauen unserer Investoren“, sagt Patrick Frank, Country Director Deutschland, GLP.



Das Logistikzentrum Hamburg-Süd befindet sich in der Gemeinde Bispingen, einem verkehrsgünstig gelegenen Standort in unmittelbarer Nähe der Bundesautobahn A7, der Nord-Süd-Achse, die Skandinavien mit Süd­deutschland, Österreich und der Schweiz verbindet. Auf lokaler Ebene ist der Standort an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.



BNP Paribas Real Estate und CBRE waren als Lead-Makler für das Projekt beauftragt. BNPPRE vermittelte den Mietver­trag mit Pfenning, Savills den Mietvertrag mit Movus. Noerr war bei beiden Mietverträ­gen beratend für GLP tätig.