GLP vermietet 18.000 m² im Magna Park Berlin-Werder

GLP konnte neben der Fertigstellung des mehrgeschossigen Parkdecks für seinen Bestandskunden Amazon auch zwei Mietverträge über 18.000 m² Logistikfläche im Magna Park Berlin-Werder (Havel) unterzeichnen. Unit 3 geht an die LGI Logistics Group International, die bereits die Unit 4 angemietet hat. Die Unit 6.1 sicherte sich die Movus Logistics Germany.

