GLP stellt Units 5 und 6 im Magna Park Berlin-Werder fertig

GLP hat die Entwicklung der Units 5 und 6 im Magna Park Berlin-Werder (Havel) abgeschlos­sen. Die spekulativ errichteten Einheiten bieten insgesamt 62.000 m² hochwertige Logistikfläche. Beide Gebäude sind auf die heutigen An­forderungen an moderne, nachhaltige Logistikimmobilien ausgelegt und wurden nach dem DGNB Gold Standard zertifiziert.

