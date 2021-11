GLP hat die im August 2020 gestartete Entwicklung einer 53.000 m² großen Logistikimmobilie für Amazon in Heidenheim an der Brenz abgeschlossen und erschließt damit trotz allgemeiner Flächenknappheit einen weiteren Standort in erstklassiger Lage.

„Der Logistikstan...

Fotos: GLP Germany Management GmbH



[…]