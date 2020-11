Der Logistikimmobilienentwickler GLP (vormals Gazeley) ist seit August mit dem Bau einer neuen 53.000 m² großen Logistikimmobilie am Standort Heidenheim an der Brenz gestartet. Das Heidenheim-Logistikcenter ist komplett an den Online-Händler Amazon vermietet, die ihren neuen Standort im August 2021 in Betrieb nehmen werden. Der Investor hatte das 134.000 m²…

