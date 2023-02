GLP Capital Partners stellt sich neu auf

GLP Capital Partners Limited („GCP”) stellt sich neu als globaler Alternativer Asset Manager mit Investmentstrategie primär in den Bereichen Immobilien und Private Equity auf. GCP investiert in ausgewählte, innovative Wachstumsbranchen wie Logistik, Rechenzentren, erneuerbare Energien und verwandte Technologien auf Basis eines High-Conviction-Ansatzes.

.

GCP entstand durch die Neuaufstellung und Übertragung des globalen Fondsmanagements von GLP Pte Ltd („GLP”) an GCP. Gleichzeitig fusionierte GCP mit der US-amerikanischen Investmentberatung GLP Capital Partners LP („GLPCP”). Durch diese beiden aufeinander abgestimmten Transaktionen entstand GCP als separate Einheit und reiner globaler Alternativer Asset Manager.



GCP wurde 2011 als GLPs Fondmanagement gegründet. Seitdem prägten Leistung, Wachstum und inhaltliche sowie geografische Diversifizierung den Werdegang von GCP. Das Unternehmen erhöhte sein verwaltetes Vermögen seit 2011 um durchschnittlich 26% im Jahr auf heute rund 125 Milliarden US-Dollar in Immobilien und Private Equity. GCP ist der größte Manager von Immobilienfonds mit Sitz in Asien und der viertgrößte weltweit.



Einerseits investiert und verwaltet GLP Investorenkapital, andererseits ist das Unternehmen alleiniger Investment- und Asset Manager für GLP und seine Bilanz auf unbefristeter, diskretionärer Basis. GLP bietet GCP und seinen Fonds Immobilienmanagement- und andere Dienstleistungen auf Basis eines langfristigen Servicevertrags. Somit ist GCP alleiniger Bilanzmanager von GLP und seiner integrierten operativen Plattform. Trotz der nun erfolgten rechtlichen Trennung sind GCP und GLP durch eine lange gemeinsame Geschichte und Kultur verbunden. Beide nutzen gemeinschaftliche Ressourcen, um Investoren, Kunden und sich gegenseitig ein einzigartiges, dynamisches Umfeld und einen ebensolchen Wertbeitrag zu bieten.



Ming Z. Mei, Mitbegründer und Chief Executive Officer von GLP, hat die Funktion des Executive Chairman von GCP übernommen und ist weiterhin CEO von GLP. Alan Yang, bisher Chief Executive Officer der US-amerikanischen Investmentberatung GLPCP und zuvor Chief Investment Officer von GLP, hat die Funktion des Chief Executive Officers von GCP übernommen. Außerdem hat GCP ein sehr erfahrenes Executive-Management-Komitee und einen hochkarätigen Verwaltungsrat mit überwiegend unabhängigen Mitgliedern gegründet.



„Es ist uns eine große Freude, GLPs umfassende, komplementäre Stärken als Business Builder, Entwickler, Eigentümer und Betreiber mit GCPs Erfahrung im Investment und Asset Management zu kombinieren. Ein solches differenziertes Vorgehen ist einzigartig im Alternative Asset Management”, sagt Alan Yang. „Durch unsere neue Aufstellung können wir GCP zu einem der wenigen echten Alternativen Asset Manager entwickeln mit einer führenden Rolle in Asien und einer von Wachstum und Erfolg geprägten Bilanz in den USA, Brasilien und Europa.“



„Seit der Gründung von GLP im Jahre 2009 haben wir die Grenzen unserer Möglichkeiten immer weiter ausgedehnt”, ergänzt Ming Mei. „In unserer neuen Aufstellung arbeiten GCP und GLP Seite an Seite zusammen. GLP wird auch weiterhin geschäftliche Möglichkeiten identifizieren, entwickeln und ausbauen. Der Fokus liegt dabei auf Märkten, die unseres Erachtens die globale Wirtschaft transformieren.”



Zum Stichtag 31. Dezember 2022 managte GCP 46 Fonds, die weltweit in große Volkswirtschaften investieren. Das Unternehmen hatte zu diesem Stichtag rund 550 Mitarbeiter einschließlich mehr als 200 Investmentprofis an 31 Standorten in weltweit neun Ländern.