GLP baut spekulativ neues Logistikzentrum in der Hamburger Metropolregion

GLP errichtet in der Gemeinde Bispingen im Süden der Hamburger Metropolregion spekulativ eine neue Logistikhalle mit einer Fläche von 20.000 m². „Nach der Eröffnung unseres neuen Münchner Büros im vergangenen Mai konzentrieren wir uns jetzt auf die Erweiterung unseres Portfolios an hochwertigen Logistikimmobilien in ganz Deutschland. Das Logistikzentrum Hamburg-Süd entwickeln wir spekulativ. Es bietet ein flexib­les Design, um die spezifischen Erfordernisse unserer künftigen Mieter zu erfüllen“, erklärt Ingo Steves, Managing Director Nordeuropa, GLP.

