GLP baut europäisches Portfolio weiter aus

GLP hat ein weiteres Logistikobjekt in Benelux erworben. Die 26.000 m² große Projektentwicklung liegt in der niederländischen Gemeinde Oss (Provinz Nordbrabant) und soll bis zum dritten Quartal 2021 fertiggestellt werden. Ende Oktober erwarb der Investor bereits zwei Logistikimmobilien in Belgien, eine 34.000 m² große in Willebroek und eine 60.000 m² große in Gent.

.

„Diese Transaktion ist eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden niederländischen Portfolios. Der Standort trägt zum Ausbau unserer Präsenz in strategischen europäischen Kernmärkten bei“, sagt Phillippe Hendriks, GLP. „Das hochwertige Objekt wird sich nach seiner Fertigstellung durch ausgewählte Nachhaltigkeitsmerkmale auszeichnen und unsere neue Kundenbeziehung mit Vos Logistics verkörpern“, erklärt Hendriks.



Lesen Sie hier mehr zum Deal!