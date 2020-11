GLP hat im Rahmen seiner europäischen Strategie sein zweites Logistikobjekt in Belgien erworben. Die rund 34.000 m² große Logistikimmobilie liegt in Willebroek und ist an ein belgisches Kontraktlogistikunternehmen vermietet. GLP plant seine Marktpräsenz auf insgesamt zwölf Länder in Europa auszuweiten und hatte in diesem Zuge im Oktober mit dem Kauf…

Fotos: GLP Germany Management GmbH



