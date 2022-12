GLP baut 75.500 m² großes Logistikzentrum im Hunsrück

GLP erwirbt ein 56.000 m² großes Baugrundstück in erstklassiger Lage im rheinland-pfälzischen Simmern im Rahmen eines Off-Market Deals. Die Transaktion ist Bestandteil einer langfristig vorgesehenen Repositionierung des Standorts an der Mutterschieder Straße, an dem das Unternehmen schon ein Grundstück besitzt. Geplant ist ein Logistikzentrum mit einer Mietfläche von 75.500 m².

.

GLP plant den Standort durch Zusammenlegung des erworbenen Geländes in der „Mutterschieder Straße 3“ mit dem Nachbargrundstück, das ebenfalls GLP gehört, neu zu gestalten. Dadurch wird ein 117.000 m² großes Grundstück für den Bau der Logistikimmobilie „Simmern III“ in Grade-A-Objektqualität mit 75.500 m² nachhaltiger, moderner Mietfläche entstehen. Das Objekt wird den Bestand von „Simmern II“ mit seinen rund 25.000 m² Mietfläche ergänzen.



Der Neubau wird gemäß den strengen Umwelt­schutzkriterien der Deutschen Gesellschaft für Nach­haltiges Bauen (DGNB) realisiert und mindestens nach DGNB-Gold zertifiziert. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe und einer PV (Photovoltaik)-Anlage ausgestattet, sodass es völlig unabhängig von der öffentlichen Stromversorgung sein wird und keine fossilen Brennstoffe benötigt. Aufgrund der ausge­prägten Nachhaltigkeits­merkmale können Kunden ihren Energie­ver­brauch, ihre CO2-Emissionen und ihren Wasserverbrauch reduzieren und dadurch ihre Kosten für den operativen Gebäudebetrieb senken.



Der Standort bietet vortreffliche Verkehrs­verbindungen in das Rhein-Main-Gebiet, die Rhein-Ruhr-Region und den Rhein-Neckar-Raum sowie nach Frankreich, Belgien und Luxemburg mit enger Anbindung an Straße, Schiene und Luftverkehr. Der erst­klassige Standort im Herzen von Europa ist bereits der Sitz einer Reihe von Top-Tier-Logistik­unternehmen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in einem Umkreis von nur einer Stunde Fahrzeit zwei Millionen Konsumenten erreichbar sind.



„Ein vollkommen nachhaltiges, von der öffentlichen Stromversorgung unabhängiges Gebäude dieser Größe ist in Deutschland eine Seltenheit, und wir sind stolz darauf, dass wir hier erneut für höchste Standards einer nachhaltigen Entwicklung stehen. Aufgrund der hochspezialisierten Leistungsmerkmale und der strategischen Lage erwarten wir für den Standort eine starke Nachfrage. Zurzeit ist das deutsche GLP-Portfolio vollständig vermietet, doch wir zeigen mit dem Zukauf exemplarisch, wie wir neue Angebote in den Markt bringen – aktuell eine strategische Priorität für uns“, sagt Patrick Frank, Country Director Deutschland, GLP.



Der Baustart für die Immobilie „Simmern III“ ist für 2025 geplant und soll in zwei Projekt­abschnitten erfolgen. Unit 1 mit 34.400 m² soll im dritten Quartal 2026 bezugs­fertig sein, Unit 2 dann mit 41.100 m² im zweiten Quartal 2027.