GLP baut 50.000 m² großen Logistikneubau für Sonepar

GLP entwickelt einen maßgeschneiderten Logistik­neubau mit 50.000 m² Mietfläche im Magna Park Berlin-Werder (Havel) für den Elektrogroßhändler Sonepar. Durch die Lage profitiert der neue Mieter von einer sehr guten Anbindung an das Autobahnnetz und von zeit­naher Verfüg­barkeit weiterer Logistik­flächen an dem Standort.

.

„Wir freuen uns über eine weitere lang­fristige Großvermietung im Magna Park Berlin-Werder (Havel). Mit Sonepar begrüßen wir ein renommiertes Markenunter­nehmen im Elektro­groß­handel an unserem zentralen Standort bei Berlin. Das Objekt liegt günstig in der Hauptstadt­region Berlin-Branden­burg in einer der wirt­schaft­lich leistungsfähig­sten Regionen in Europa. Im Rahmen der Entwicklung weiterer Flächen planen wir, auch weitere Innovationen einzuführen, zum Beispiel die Installation von Heizungssyste­men, die unabhängig von fossilen Brennstoffen betrieben werden. Diese Maßnahmen stellen einen echten Kostenvorteil für den Kunden dar und gewährleisten eine erhöhte Unab­hängigkeit des Nutzers von der Entwicklung der Energiepreise“, sagt Patrick Frank, Country Director Deutschland bei GLP.



Aufgrund der unverändert hohen Nachfrage plant GLP die spekulative Ent­wick­lung weiterer Logistikflächen im Magna Park Berlin-Werder (Havel). Insgesamt können dort noch rund 130.000 m² Fläche realisiert werden. Der Neu­bau für Sonepar stellt die erste Phase der geplanten neuen Unit 7 dar. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2023 und die Übergabe für das vierte Quartal 2023 geplant.



Die Built-to-Suit-Lösung für Sonepar wird neueste Anforderungen an Nach­haltigkeit und Funktionalität erfüllen. Durch die nachhaltige Bauweise kann das Unternehmen Energieverbrauch, CO2-Emissi­o­nen und Wasserverbrauch reduzieren und dadurch seine operativen Kosten senken. So wie alle deutschen Neuentwicklungen von GLP wird dieser Neubau nach den strengen Umwelt­schutzkriterien der Deutschen Gesellschaft für Nach­haltiges Bauen (DGNB) realisiert. Angestrebt wird eine Zertifizierung mindestens nach DGNB Gold.



„Wir sind mit der Wahl unseres neuen Standorts in der Metropolregion Berlin-Branden­burg sehr glücklich. Er vereint in sich die Vorteile einer strategisch erstklassigen Lage mit hoher Nach­haltigkeit und Funktionalität nach Maß für unsere dann absolut flächendeckende Distribu­tion in Deutsch­land“, erklärt Dr. Stefan Stegemann, Vorsitzender der Geschäfts­führung, Sonepar Deutschland GmbH.



Colliers hat den Mietvertrag vermittelt, Noerr hat GLP bei der Vermietung immobilien­rechtlich beraten.