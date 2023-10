Glorit im Verkaufsherbst richtig stark

Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnet Glorit einen starken Verkaufsherbst. Der September reiht sich mit einem Plus von über 300 Prozent im Vorjahresvergleich sogar unter die Top-3-Monate der Firmengeschichte ein.

.

„Im Spätsommer hat ein Umdenken auf Käuferseite stattgefunden. Viele Immobiliensuchende tun genau das Richtige und handeln jetzt“, sagt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar mit Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen. So verzeichnet der Wiener Premiumbauträger einen äußerst starken Verkaufsherbst. „Der September entpuppt sich mit einem Plus von über 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar als einer der besten Monate aller Zeiten“, so Messar stolz. September und Oktober zusammengenommen stehen aktuell 25 Millionen Euro Auftragseingang zu Buche.



Besonders gefragt sind derzeit die Häuser, die der Premiumbauträger an seinem Standort in Groß Enzersdorf bei Wien in Holzriegelbauweise fertigt und mit eigenen Teams vor Ort errichtet. „Alleine im September und Oktober haben wir elf Einfamilienhäuser verkauft“, berichtet Messar.



„Wir plädieren schon seit Monaten, dass es im Neubau-Segment schlichtweg nicht günstiger werden kann und man eher früher als später in Immobilien investieren sollte", ergänzt Co-Geschäftsführer Lukas Sattlegger. Der Grund dafür liegt in den zuletzt um knapp zehn Prozent gestiegenen Löhnen im personalintensiven Bauwesen, der Zinssituation sowie den anhaltend hohen Grundstücks- und Materialpreisen. „Im Wohnbau wird die Pipeline der Fertigstellungen ab etwa Mitte 2024 fast vollkommen ausgedünnt sein. Wohnraum wird damit wieder knapper, was unweigerlich Preissteigerungen zur Folge haben wird“, gibt Sattlegger mit Blick auf die kommenden Monate zu bedenken.



Als erschwerender Aspekt für viele Immobiliensuchende erweisen sich die strengeren Regelungen bei der Wohnkreditvergabe, die sogenannte KIM-Verordnung, seit August 2022. „Doch auch trotz der neuen Gesetzmäßigkeiten gibt es Wege, um Eigentum zu erwerben. Länger zuzuwarten bedeutet in Anbetracht der aktuellen Marktgegebenheiten nur, dass die Inflation die Ersparnisse und damit den potenziellen Eigenkapitalstock sukzessive auffrisst, während die Immobilienpreise weiter steigen“, erklärt Sattlegger.