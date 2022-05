Glorit feiert Spatenstich an der oberen alten Donau

Glorit feiert den Baubeginn für sein jüngstes Leuchtturmprojekt. In einzigartiger Lage am Wasser, An der oberen Alten Donau 179 im 22. Wiener Gemeindebezirk, entstehen bis Sommer 2023 insgesamt 14 Eigentumswohnungen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner, dem Generalunternehmen Steirisches Handwerk, realisiert.

.

„Dieser hochkarätige Wohnbau direkt an der Alten Donau ist etwas ganz Besonderes für uns“, sagt Geschäftsführer Stefan Messar anlässlich des Spatenstichs stolz. „Es freut uns sehr, damit hochwertigen Wohnraum in einzigartiger Lage am Wasser zu schaffen. Dieses Projekt spiegelt unsere Firmenphilosophie auf ganzer Linie wieder: beste Qualität, beste Lage, beste Anbindung.“



Die exklusiven Einheiten umfassen zwei bis fünf Zimmer und Wohnflächen von 59 bis 154 m² und sind ausschließlich mit namhaften Qualitätsmarken ausgestattet, darunter unter anderem Villeroy&Boch, Hansgrohe, Feinsteinzeug-Fliesen von Casalgrande Padana, Echtholzparkett von Scheucher sowie Hebe- und Schiebetüren und Holz-Alu-Fenster mit dreifacher Isolierverglasung vom österreichischen Markenhersteller Hrachowina. „Große Fensterflächen sorgen für herrlich lichtdurchflutete Räume und großzügige Terrassen, beziehungsweise Eigengärten bei den Einheiten im Erdgeschoss, für die nötige Portion Frischluft“, erklärt Ursula Schrott, Leiterin des Bereichs Wohnbau bei Glorit. Ein Kellerabteil bietet weiteren Stauraum und das Auto kann in der hauseigenen Tiefgarage geparkt werden.



Highlight des Projekts ist die Lage direkt bei der oberen Alten Donau. „Künftige Bewohnerinnen und Bewohner können sich außerdem auf einen atemberaubenden Blick aufs Wasser freuen – und zwar bereits ab dem ersten Obergeschoss“, schwärmt Ursula Schrott weiter.



„Die Lage ist schlichtweg einzigartig“, so Stefan Messar. Neben dem vielfältigen Freizeit- und Badeangebot gibt es in unmittelbarer Umgebung zudem zahlreiche Restaurants und Cafés, Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Für größere Einkäufe bietet sich das ebenfalls fußläufig erreichbare Donauzentrum an. Und mit der nahe gelegenen U1-Station Kagran ist der Stephansplatz in nur zehn Minuten erreichbar.



Darüber hinaus setzt Glorit auch bei seinem jüngsten Immobilienprojekt verstärkt Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. So versorgt eine Photovoltaik-Anlage am Dach die Gemeinschaftsbereiche im Haus mit Energie. Moderne Wärmepumpen sorgen zudem für ein effizientes Heiz- und Kühlsystem. Ergänzend dazu gibt es in allen Zimmern eine regulierbare Deckenkühlung, die nicht nur eine angenehmere Form der Raumkühlung, sondern auch eine nachhaltige Alternative zu einer Klimaanlage darstellt.



Bereits vor dem Spatenstich wurden zehn Wohnungen verkauft. Aktuell sind nur noch vier Einheiten verfügbar, die direkt vom Bauträger erworben werden können.