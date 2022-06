Glorit feiert Dachgleiche für zwei Projekte an der Alten Donau

Glorit lud Mitarbeiter, Projektpartner sowie Anrainer zur feierlichen Dachgleiche in den Hovenweg im 22. Bezirk. Mitten im Natur- und Freizeitparadies Alte Donau gelegen, wurde hier auf die finale Bauphase der beiden Wohnbauprojekte mit den Hausnummern 32-32a und 40a angestoßen.

.

Erst im Mai wurden die Spaten für das Flaggschiff An der oberen Alten Donau 179 gesetzt. Nun feiert Glorit die Dachgleiche für zwei weitere erstklassige Wohnbauprojekte in einzigartiger Lage rund um das Natur- und Freizeitparadies Alte Donau. Im Hovenweg 32-32a entstehen insgesamt elf exklusive Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen von 53 bis 158 m². In direkter

Nachbarschaft, an der Adresse Hovenweg 40a, baut Glorit ein weiteres Projekt mit sechs Einheiten und Wohnflächen von 60 bis 136 m² – ebenfalls verteilt auf zwei bis vier Zimmer.



"Wir sind sehr stolz auf diese zwei wunderschönen Projekte in der Nähe des Wassers. Es freut uns, Wohnungssuchenden in unserer Hochburg rund um die Alte Donau wieder einmal äußerst wertvollen Wohnraum in einzigartiger Lage bieten zu können“, sagt Geschäftsführer Stefan Messar im Rahmen der Gleichenfeier stolz.



Die Projekte werden gemeinsam mit dem langjährigen Partnerunternehmen Steirisches Handwerk realisiert und überzeugen mit moderner Architektur und durchdachten Grundrissen. Die Wohnungen verfügen über großzügige Terrassen, beziehungsweise Gärten. Jeder Wohnung ist ein eigenes Kellerabteil für zusätzlichen Stauraum zugeordnet. Beide Projekte verfügen jeweils außerdem über eine hauseigene Tiefgarage.



„Die Region rund um die Alte Donau ist etwas ganz Besonderes. Ganz nach dem Motto ‚Wohnen, wo andere Urlaub machen‘ können künftige Bewohnerinnen und Bewohner hier Tag für Tag all die Highlights des Grätzels und die vielfältigen Gastronomie- und Freizeitangebote genießen“, so Ursula Schrott, Leiterin Wohnbau bei Glorit.



Geschäfte des täglichen Bedarfs, das Donau Zentrum, Bildungseinrichtungen sowie Arztpraxen und Spitäler befinden sich ebenfalls in der Umgebung. Mit der nahe gelegenen U1-Station Kagran ist man außerdem in nur zehn Minuten beim Stephansplatz. Die Wohnungen sind direkt vom Bauträger zu

erwerben und können nach der geplanten Fertigstellung im Sommer bzw. Herbst 2022 bezogen werden.