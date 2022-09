Glorit feiert Dachgleiche für Premium-Projekt

Glorit feiert die Dachgleiche eines weiteren Wiener Wohnprojekts in bester Lage an der unteren Alten Donau: In der Promenadestraße 29 im 22. Wiener Gemeindebezirk entstehen bis Jahresbeginn 2023 insgesamt sechs hochwertige Eigentumswohnungen. Gemeinsam mit Mitarbeitern, Projektpartnern sowie Anrainern wurde auf die letzte Bauphase angestoßen.

„Wir sind sehr stolz, dieses hochkarätige Projekt in Traumlage unweit des Wassers anbieten zu können“, so Glorit Geschäftsführer Stefan Messar zum Auftakt der Gleichenfeier. „Das Natur- und Freizeitparadies Alte Donau bietet eine sensationelle Lebensqualität. Hier zu wohnen, heißt Urlaubsfeeling an 365 Tagen im Jahr zu erleben.“



Bis Anfang 2023 entstehen in der Promenadestraße 29 im 22. Bezirk sechs Eigentumswohnungen in Premiumqualität, zwei Einheiten sind noch zu haben. Drei bis vier Zimmer verteilen sich hier auf 102 bis 135 m² Wohnfläche.



„Zusätzlich legen wir bei allen unseren Projekten größten Wert auf eine gute Lage und Verkehrsanbindung“, erklärt Schrott weiter. „Die Region rund um die Alte Donau ist dabei ein besonderes Gustostückerl.“ So ist die U1-Station Kagran innerhalb weniger Minuten erreichbar. „Von dort ist man in nur zehn Minuten im Herzen Wiens, beim Stephansplatz“, so Schrott. Das Donauzentrum, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und Gesundheitsangebote befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.



„Trotz der aktuell sehr herausfordernden Marktsituation sind wir voll im Zeitplan und bieten unseren Kundinnen und Kunden neben der Termintreue auch unsere gewohnte Fixpreisgarantie“, so Messar abschließend. Das bedeutet, dass Preise nach Vertragsabschluss nicht erhöht werden.