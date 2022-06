Glorit eröffnet ersten Standort in Wien

Glorit ist nun auch in der Bundeshauptstadt mit einem Standort vertreten. Nach der Unternehmenszentrale mit angeschlossener Produktion in Groß-Enzersdorf eröffnet der Premiumbauträger seine erste Geschäftsstelle in der Donaufelder Straße 197-199 im 22. Bezirk. Das neue Geschäftslokal auf 380 m² ist die strategische Konsequenz des langjährigen Unternehmenswachstums und untermauert laut des Unternehmens „den weiteren Ausbau des Kundenerlebnisses sowie die forcierte Grundstücksakquise als Schwerpunkte“.

„Endlich ist es so weit“, freut sich Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar im Rahmen der Eröffnung des neuen Standorts. Dieser befindet sich im Erdgeschoss des bislang größten Wohnbauprojekts des Premiumbauträgers mit insgesamt 67 Einheiten. „Nach dem Expansionskurs der vergangenen Jahre ist die Verankerung direkt in Wien der nächste Schritt für uns“, so Messar weiter. Auftakt der Eröffnungsfeierlichkeiten bildete die Schlüsselübergabe inklusive Brot und Salz als traditionelles Einzugsgeschenk an den neuen Standortleiter Mario Maizner und sein Team.



„Mit der nahe gelegenen U1 Kagraner Platz ist unsere Geschäftsstelle öffentlich sehr gut erreichbar, in der hauseigenen Tiefgarage sind ebenso Kundenparkplätze reserviert. Wir sind hier mittendrin im Glorit-Grätzel“, so Geschäftsführerin Andrea Höllbacher. Denn zum Kerngebiet zählen neben dem direkten Wiener Umland und dem 23. Wiener Gemeindebezirk vornehmlich Floridsdorf und die Donaustadt.



Darüber hinaus ist das Team in der Donaufelder Straße für die Grundstücksakquise verantwortlich. Denn Ziel des Premiumbauträgers ist die Ausweitung seines Portfolios. Aktuell umfasst dieses mehr als 100 Projekte in und rund um Wien. „Glorit ist dafür bekannt, hochwertigen Wohnraum in bester Lage, nahe der Natur bei gleichzeitig idealer Anbindung in die Stadt, zu schaffen. Der Erwerb von Liegenschaften in solchen Top-Lagen ist die Basis für unsere Immobilienprojekte sowie den kontinuierlichen Unternehmenserfolg. Daher wollen wir diese essenzielle Unternehmenssäule künftig weiter stärken“, sagt Sattlegger.