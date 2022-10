Glorit baut in Leopoldau

Glorit beginnt in der Rieglgasse 1 im 21. Wiener Gemeindebezirk mit dem Bau eines exklusiven Wohnensembles. Bis Herbst 2023 entstehen hier ein Wohnbau mit acht Eigentumswohnungen sowie ein Haus auf Eigengrund. Das Projekt befindet sich direkt bei der U1-Station Leopoldau.

.

„Mit diesem Projekt schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, freut sich Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar anlässlich des Spatenstichs. „Die zwei Standbeine unseres Unternehmens – Wohn- und Hausbau – werden in einem Projekt miteinander vereint. Damit bieten wir Familien, Paaren, Singles sowie Anlegern attraktiven Wohnraum mit einer top Anbindung in die Innenstadt.“



Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen von 57 bis 126 m². Das Haus bietet vier Zimmer und 149 m² Wohnfläche auf zwei Geschossen plus Keller. Eine Photovoltaikanlage am Dach versorgt die Allgemeinflächen des Wohnungsprojekts mit Strom. Geheizt wird mit einer modernen Wärmepumpe, die auch über eine Kühlfunktion verfügt.



Mit der U1-Station Leopoldau direkt vor der Haustüre ist man in nur 18 Minuten direkt am Stephansplatz. In der Umgebung gibt es außerdem Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Restaurants und Shoppingmöglichkeiten.