Glorit baut exklusives Wohnprojekt auf Eigengrund am Wasser

Glorit feiert Spatenstich für ein weiteres Wohnprojekt an der oberen Alten Donau. In der Cherubinistraße 22 im 22. Wiener Gemeindebezirk entstehen vier exklusive Eigentumswohnungen auf Eigengrund. Die geplante Fertigstellung ist im Sommer 2023.

.

So setzt der Bauträger in der Cherubinistraße 22 im 22. Bezirk die Spaten für ein weiteres Projekt am Wasser. Bis zum Sommer 2023 realisiert Glorit hier gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Steirisches Handwerk vier Eigentumswohnungen. „Unser kleines, aber feines Projekt in der Cherubinistraße ist etwas ganz Besonderes. Denn es befindet sich auf Eigengrund, was an der Alten Donau eine absolute Rarität ist“, erklärt Messar.



Die geplanten Einheiten verfügen über zwei bis fünf Zimmer und Wohnflächen von 65 bis 186 m². Ein weiteres Highlight ist die nachhaltige Konzeptionierung: So versorgt eine Photovoltaikanlage am Dach die Allgemeinflächen im Objekt mit Strom. Geheizt wird außerdem mit einer modernen Wärmepumpe. Während der Sommermonate sorgen eingebaute und regulierbare Deckenkühlungen für eine angenehme Kühlung und stellen zugleich eine nachhaltige Alternative zu Klimaanlagen dar.



Neben dem vielfältigen Freizeit-, Gastronomie- und Badeangebot gibt es in der Umgebung zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Das Donauzentrum, das größte Einkaufszentrum Wiens, befindet sich ebenfalls in Fußwegnähe. Mit der nahe gelegenen U1-Station Kagran ist außerdem der Stephansplatz in nur zehn Minuten erreichbar.