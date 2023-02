Gloram füllt Westend Tower zu 50 Prozent

Im Frankfurter Westend Tower ist noch Luft nach oben: Gloram Real Estate präsentiert für sein jüngstes Revitalisierungsprojekt eine Vermietungsquote von insgesamt 50 Prozent. Der Investor hatte das Landmark-Hochhaus im Westend in 2019 erworben.

Neben dem Co-Working-Anbieter Place To Be, die in Kürze ihre Büros auf 211 m² sowie ein 94 m² große Dachterrasse beziehen werden [wir berichteten], ziehen der Recruitment-Spezialist Top of Minds, das Blockchain-Unternehmen Blockwall, das Private Equity-Unternehmen GP Bullhound, Internationales Private Equity und Technologieberatungsunternehmen, der Personaldienstleister JP Associates sowie der Werbeflächenvermarkter WallDecaux in das Bürogebäude im Grüneburgweg 58-62.



Der 1973 errichtete und in 2022/23 umfassend revitalisierte Westend Tower (vormals Coreal Tower) mit 14 Etagen und 8.000 m² Mietfläche, bietet besondere Ausblicke auf die Frankfurter Skyline und den Taunus. Die Liegenschaft bietet 80 Stellplätze für PKWs und Fahrräder sowie bis zu 30 E-Ladestationen in einer zweigeschossigen Tiefgarage.