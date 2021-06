Glockenweiß reicht Bauantrag für Potsdamer Kreativ Quartier ein

Der Zeitplan für das Kreativ Quartier zwischen Rechenzentrum, Garnisonkirche und Kutschstall im Herzen Potsdams ist ambitioniert, bereits 2023 soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein. Jetzt wurde der Bauantrag eingereicht, ein geradezu episches Werk bestehend aus 144 vollen Aktenordnern, verpackt in 20 Umzugskartons. In 5 Stunden leistete Christopher Weiß, einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, alleine rund 400 Unterschriften dafür, das Architektenbüro Michels weitere 600, um den Antrag abgabefertig zu machen.

.