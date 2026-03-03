Global Gate kauft zwei DHL-Logistikzentren von Dietz für 17 Mio. Euro

Global Gate stärkt sein deutsches Logistikportfolio mit zwei modernen Cross-Dock-Immobilien in Bremen und Erfurt. Die an DHL vermieteten Standorte wurden von der Dietz AG für rund 17 Millionen Euro erworben und sind Teil des 2025 gestarteten German Logistics Income Programme, das eine Core+-Strategie verfolgt. Damit wächst das GLIP-Portfolio auf fünf Objekte.

.

Die beiden Standorte in Bremen und Erfurt erstrecken sich über mehr als 55.000 m² Grundstücksfläche und bieten über 11.000 m² vermietbare Fläche. Sie verfügen über mehr als 90 Andocktore, LED-Beleuchtung und großzügige Parkflächen. Die Immobilien dienen als zentrale überregionale Frachtverteilzentren von DHL Freight und sind hervorragend an das Autobahnnetz angebunden.



Mit der Transaktion tätigt Global Gate die vierte und fünfte Investition für das 2025 gestartete German Logistics Income Programme. Zuvor wurden eine moderne Cross-Dock-Immobilie in Salzgitter/Hannover im April 2025 [wir berichteten], eine Logistikimmobilie in Groß-Gerau/Frankfurt im Juni 2025 [wir berichteten] sowie ein Logistikobjekt in Maisach/München im Oktober 2025 [wir berichteten] erworben.



Das German Logistics Income Programme verfolgt eine Core+-Strategie mit dem Ziel, ein vollständig stabilisiertes, hochwertiges und ertragsgenerierendes Portfolio ESG-konformer Logistik- und Industrieimmobilien aufzubauen. Der Fokus liegt auf gut ausgestatteten Objekten in strategischen Lagen in ganz Deutschland mit bonitätsstarken Mietern und mittelfristigem Wertsteigerungspotenzial.



„Mit der Aufnahme von zwei weiteren stabilisierten Objekten in Bremen und Erfurt machen wir einen wichtigen Schritt nach vorn für unser GLIP-Programm. Sie fügen sich nahtlos in die Investmentstrategie ein und stärken die Qualität sowie die Diversifikation unseres Portfolios. Wir sind auf einem guten Weg, ein umfangreiches, hochwertiges Logistikportfolio aufzubauen, mit weiteren Objekten in Süddeutschland, die sich derzeit in Exklusivverhandlungen befinden“, sagt Maximilian Link, Head of Germany und Director of EMP bei Global Gate.



„Diese Akquisition stärkt Deutschland weiter als zentrale Säule unserer europäischen Strategie und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum unserer Logistikplattform. Sie spiegelt unsere hohe Überzeugung vom deutschen Logistikmarkt wider, dessen aktuelle Fundamentaldaten einen attraktiven Einstiegszeitpunkt bieten“, sagt Joram Szerkowski, Head of European Real Estate bei Global Gate.



Global Gate wurde rechtlich von Friedrich Graf von Westphalen & Partner beraten. Die technische Beratung übernahm Albrings + Müller AG, die steuerliche Beratung Altavis und die Finanzierungsberatung Oceans & Company. DZ Hyp stellte das Akquisitionsdarlehen bereit. Knight Frank war als Makler tätig.