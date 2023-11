Global Container Shipping Agency verlegt Standort nach Stuhr

Robert C. Spies hat eine Logistikfläche mit insgesamt rund 680 m² an die Global Container Shipping Agency UG in Stuhr bei Bremen vermittelt. Die internationale Spedition für die Befrachtung und Bereederung von Seeschiffen verlegt im Rahmen dieser Anmietung ihren bisherigen Standort im Bremer Industriehafen nun in die Mackenstedter Straße 3 in Stuhr. Die zum Oktober 2023 angemietete Logistikfläche verfügt über 453 m² Hallen- und Lagerfläche sowie 225 m² Bürofläche – somit sind aktuell alle Hallenflächen auf dem Gewerbeareal in Stuhr-Groß-Mackenstedt voll vermietet. Vermieter und Eigentümer ist die Többe Schwerlast Spedition GmbH.

