Global-Act startet Wohnungsbauprojekt in Köln-Zollstock

In der Vorgebirgsstraße 180 errichtet die Kölner Wohnprojektentwicklerin Global-Act ein neues Mehrfamilienhaus mit elf Eigentumswohnungen. Zusammen mit dem Nachbargebäude, das energetisch revitalisiert und erweitert wird, bietet das Wohnensemble nach Fertigstellung im März 2023 insgesamt 25 Wohneinheiten.

Das Neubauprojekt verfügt über vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss und wird in Massivbauweise errichtet. Geplant sind in dem neuen Mehrfamilienhaus elf Zwei- bis vier-Zimmer-Wohnungen mit offenen Grundrissen und einer Wohnfläche von 41 bis 138 m². Alle Wohnungen verfügen über Balkone oder Terrassen. Die Ausstattung ist sehr komfortabel: von Dreifach-Isolierverglasung zum Teil mit Rollläden, hochwertigen Sanitäranlagen und Bodenbelägen über eine Fußbodenheizung bis hin zu einem Aufzug. Eine Tiefgarage, ein Fahrradkeller sowie Stellplätze für Lastenfahrräder im Außenbereich runden das Angebot ab. Das neue Mehrfamilienhaus grenzt unmittelbar an den Rosenzweigpark, in dem es auch einen Kinderspielplatz gibt.



Die Bestandsimmobilie an der Vorgebirgsstraße 178 wird durch einen Dachgeschossausbau um zwei auf 14 Wohnungen erweitert und energetisch durch die Dämmung und Neugestaltung der Fassade ertüchtigt. Das Gebäude bietet mit seinen unterschiedlichen Wohnungsgrößen von rund 29 bis 87 m² in Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zeitgemäße Wohnstandards. Alle Wohnungen in dem Bestandsgebäude verfügen über einen Balkon oder eine Loggia. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gewerbeflächen. Sowohl der Neubau als auch das energetisch ertüchtigte Bestandsgebäude werden mit umweltfreundlicher Fernwärme beheizt.