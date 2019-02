Global-Act baut in der Kölner Neustadt

Neubau-Wohnprojekt in der Riehler Straße.

Die Global-Act GmbH hat mit der Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit zehn Eigentumswohnungen in der Riehler Straße in der Kölner Neustadt-Nord begonnen. Zusammen mit dem aus dem Jahr 1948 stammenden Vorderhaus, das revitalisiert und auf einen zeitgemäßen Standard gebracht wird, bietet das Wohnensemble 25 Wohneinheiten.

Der dreigeschossige Neubau in der Riehler Straße 55-57 mit zurückgesetztem Staffelgeschoss wird im ruhigen, rückwärtigen Bereich der Riehler Straße in Massivbauweise errichtet. Geplant sind in dem Mehrfamilienhaus überwiegend 2 bis 3 Zimmer-Wohnungen mit geräumigen Wohnflächen von 65 bis 86 m² mit wertiger Ausstattung, einem Aufzug und einer Tiefgarage mit 18 Stellplätzen. Vorgesehen ist ferner ein Penthouse im Staffelgeschoss des Neubaugebäudes. Alle Wohnungen verfügen über Balkone oder Terrassen.



Die Bestandsimmobilie im vorderen Bereich an der Riehler Straße bietet mit ihren unterschiedlichen Wohnungsgrößen von rund 30 bis 111 m² in 2 bis 4 Zimmer-Wohnungen beste Wohnbedingungen in einem zeitgemäßen Standard sowohl für Studenten und Singles als auch für Familien mit Kindern. Die Fertigstellung des Projektes ist für den Jahreswechsel 2019/20 geplant. Die Vermarktung der Eigentumswohnungen hat gerade begonnen.



Die Neustadt-Nord gehört zu den besonders nachgefragten Wohnlagen in Köln: das Kölner Veedel, in dem Studenten, junge Familien ebenso wie alteingesessene Kölner leben, bietet gemütliche Restaurants und Cafés, Erholungs- und Freizeitangebote im nahegelegenen Lentpark oder im Schwimm- und Eisstation ebenso wie die Nähe zu den kulturellen Attraktionen oder den Einkaufsmeilen der Innenstadt. In unmittelbarer Nähe des Wohnensembles befinden sich zudem eine U-Bahn-Station und eine Bushaltestelle.



Die Wohnprojektentwicklerin konzentriert sich ganz gezielt auf die Entwicklung kleinerer und mittlerer Wohnprojekte. „Nur so können wir den künftigen Bewohner hohe Individualität und Exklusivität bieten“, so der geschäftsführende Gesellschafter Ghaffar Ghaffari. Für neue Projekte sucht der Wohnprojektentwickler regelmäßig Liegenschaften vor allem in Citylagen – „und zwar zu Einstandspreisen, die auch noch die Entwicklung erschwinglicher Wohnungen ermöglichen“, so Ghaffar Ghaffari.