GLL erwirbt für Koreaner fünf finnische Immobilien

GLL Real Estate Partners GmbH hat jetzt für koreanische Investoren in Finnland ein Logistikportfolio mit fünf Immobilien und insgesamt 135.000 m² Gewerbeflächen erworben. Verkäufer ist der norwegische Investmentmanager Ness, Risan & Partners. Das Investitionsvolumen liegt in dreistelliger Millionenhöhe. GLL hat damit das erste koreanische Engagement auf dem finnischen Immobilienmarkt in die Wege geleitet.

Die fünf Immobilien befinden sich an strategisch wichtigen Standorten unter anderem bei Helsinki und Tampere. Insgesamt finden sich im Umkreis von zwei Fahrstunden um die Immobilien über 90% der finnischen Bevölkerung. Die Gebäude sind langfristig an Posti, das Post- und Logistikunternehmen des finnischen Staates, vermietet. NRP hatte das Portfolio erst im April 2015 erworben und jetzt weitergereicht [wir berichteten].