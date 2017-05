Gleichenfeier für Buwog-Projekt T(h)ree

Am 17. Mai 2017 feierte die Buwog Group gemeinsam mit rund 150 Gästen – darunter zahlreiche Vertreter der an dem Projekt beteiligten Unternehmen und Partner – Dachgleiche für das Projekt Töllergasse T(h)ree im 21. Bezirk in Wien. Umgeben von Parkanlagen und unweit der Oberen Alten Donau errichtet der Investor insgesamt 96 freifinanzierten Eigentumswohnungen.

„Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns, dass der Rohbau unseres Projekts in der Töllergasse planmäßig fertig gestellt wurde. Dazu richten wir unseren Dank an all unsere Partner, die in die Planung und Umsetzung involviert waren“, erklärt Andreas Holler, für das Development verantwortlicher Geschäftsführer der Buwog Group in Österreich, und ergänzt: „Nachhaltigkeit spielt bei der Planung und Errichtung unserer Development-Projekte immer eine bedeutende Rolle. Hier in der Töllergasse haben wir speziell darauf geachtet, das naturnahe Leben mit nachhaltigen Einrichtungen zu verbinden. So verfügt das Projekt über eine Wasser-Wasser-Wärme-Pumpe und die Allgemeinflächen werden mit Ökostrom versorgt, wodurch der Energieverbrauch der künftigen Bewohner zu einem großen Teil durch erneuerbare Energiequellen abgedeckt ist“.





Foto v.l.n.r.: Claus Sieger (Development Manager bei der Buwog Group), Manuel Blum (Bauleiter bei Implenia), Gert Weszelits (Bereichsleiter bei Implenia), Karl Keusch (Abteilungsleiter Baumanagement AT bei der Buwog Group), Peter Berchtold (Abteilungsleiter Vertrieb AT bei der Buwog Group), Andreas Holler (für das Development verantwortlicher Geschäftsführer AT bei der Buwog G0roup), Christoph Mayrhofer (Architekt), Roman Grandits (Projektleiter Baumanagement AT bei der Buwog Group) und Gernot Hillinger (Architekt).



Während das Projekt in der Töllergasse noch mitten im Bau steckt, hat der Investor erst vor kurzem das aktuell exklusivste BuwogProjekt abgeschlossen. Die 78 freifinanzierten Eigentumswohnungen und 7 Town Houses in der Döblinger Pfarrwiesengasse 23 (19. Wiener Gemeindebezirk) sind bezugsfertig und werden aktuell an ihre neuen Bewohner übergeben. „Wir haben in der Pfarrwiesengasse ein Projekt entwickelt, mit dem wir uns auf ein neues Niveau exklusiven Wohnbaus begeben haben. Dabei war es uns ein grundlegendes Anliegen, die Exklusivität der Lage auch in der Ausstattung widerzuspiegeln. Dazu gehören zum Beispiel auch eine Doggy- und Bike-Wash-Station. Besondere Highlights in der Pfarrwiesengasse 23 sind zum einen die unglaubliche Aussicht entweder über die Stadt oder Richtung Kahlenberg, aber auch der elegant designte Weinkeller mit Degustationsraum und Lagerabteilen für edle Tropfen“, ergänzt Holler.