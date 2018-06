Gleichbleibend hohe Nachfrage nach möblierten Wohnungen auf Zeit

Im Mai hat Mr. Lodge in München und Umgebung knapp 12.300 m² möblierte Wohnungen auf Zeit vermittelt. Drei von zehn möblierten Vermietungen entfielen dabei auf einen Mindestzeitraum von 12 Monaten. Das geht aus dem monatlichen Zeit-Wohn-Report hervor, den das Unternehmen regelmäßig veröffentlicht.

.

„Seit April gibt es über uns nur noch mittlere und längerfristige Mietzeiten von mindestens einem halben Jahr. So umgehen wir auch im Sinne der Stadt München das Thema Zweckentfremdung und bieten Mietern und Vermietern gleichermaßen Sicherheit“, sagt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH, die mit jährlich rund 3.000 Einheiten in München Marktführer im Segment möbliertes Wohnen auf Zeit ist. Nach seinen Worten geht die Tendenz bei der angesprochenen Zielgruppe von Fach- und Führungskräften zu längeren Mietzeiten.



Im Mai wurden laut Mr. Lodge gut 38 Prozent aller Vermietungen für sechs Monate abgeschlossen. Etwas mehr als 29 Prozent entschieden sich für Mietzeiträume von sieben bis elf Monaten. 30,9 Prozent mieten zwölf bis 25 Monate an. Wie auch im April standen im Mai 1- und 2-Zimmerwohnungen gleichermaßen im Fokus. Letztere machten 38,2 Prozent aller Vermittlungen aus. 41,3 Prozent aller vermittelten Einheiten waren 1-Zimmer-Apartments. 3-Zimmer-Wohnungen wurden im Mai von 14,7 Prozent angemietet.