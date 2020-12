Der zweite Bauabschnitt des Wohnprojektes in Bergedorf, im Quartier Glasbläserhöfe auf Baufeld 8, wurde planmäßig an den Investor übergeben. Die Wohnkompanie Nord GmbH hat die Wohnungen im Dezember 2018, und damit bereits vor dem geplanten Baubeginn im April 2019, an die Wertgrund Immobilien AG veräußert . Nun übernimmt und vermietet…

[…]