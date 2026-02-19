Gjoleka Group kauft Wohnhaus in Stuttgart-Mitte

Die Gjoleka Group erweitert ihr Portfolio in Stuttgart-Mitte und erwirbt ein Mehrfamilienhaus mit 623 m² Wohnfläche, verteilt auf acht Wohneinheiten. Veräußert wurde das Objekt in der Werastraße 128, das in fußläufiger Entfernung zur Stuttgarter Innenstadt, zum Hauptbahnhof sowie zum Schlossgarten liegt, von einem Privatverkäufer. Die Brokerei war vermittelnd und beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Stuttgarter Single Family Office plant auch bei diesem Objekt eine umfassende energetische Sanierung zum KfW-50-Energieeffizienzhaus gemeinsam mit der Aigis Group durchzuführen. Diese ist auch bei dem im Herbst erworbenen Gebäudekomplex in der Hauptstätter Straße 116 und Tübinger Straße 71-71a als Partner an Bord. Die beiden Objekte verfügen zusammen über 1.386 m² Grundfläche, darunter rund 160 m² Handels- und Gastronomiefläche. Weiter besteht Neubaupotenzial von rund 466 m² an zusätzlicher Wohnfläche. In Zusammenarbeit mit Aigis ist eine energetische Sanierung sowie die Hebung des Nachverdichtungspotenzial geplant [wir berichteten].



Mit dem neuen Objekt in der Werastraße konnte sich Gjoleka Group binnen sechs Monaten ein weiteres Objekt mit einem hohen Optimierungs- und Nachverdichtungspotenzial fußläufig zur Innenstadt sichern.