Die Real I.S. AG treibt zur zweiten Jahreshälfte die Umsetzung ihrer ESG-Strategie tatkräftig weiter voran und hat Giulia Peretti zum 1. Juni 2021 zur „Nachhaltigkeitsbeauftragten“ ernannt. Peretti bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit sowie Zertifizierung mit und ist DGNB-Auditorin und Sachverständige für Nachhaltiges Bauen. In ihrer neu geschaffenen Position…

Fotos: Real I.S. AG



[…]