Gisinger kauft Gewerbegrundstück in Freiburg von Logicor

Ein Unternehmen der Gisinger Gruppe kauft ein ca. 11.500 m² großes Gewerbegrundstück in Freiburg. Das Grundstück in der Tullastraße 84 ist aktuell mit mehreren Lager- und Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von 4.000 m² Gebäudenutzfläche bebaut, welche an unterschiedliche Nutzer vermietet ind. Über den Kaufpreis wurde seitens der Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Verkäufer des Areals, welches durch Immolox vermittelt wurde, ist Logicor.

.