Girlan stellt Karsten Bloch als Head of Commercial Property Management ein

Karsten Bloch

© Girlan Immobilien

Girlan Immobilien stärkt das Commercial Property Management: Der Immobilienexperte Karsten Bloch (36) ist ab sofort neuer Bereichsleiter des Commercial Property Managements beim Hamburger Spezialisten für Handels- und Gewerbeimmobilien.

.

Der studierte Immobilienökonom / B.A. Real Estate ist somit zukünftig für die Leitung und den Ausbau der Kundenbeziehungen der Business Line Commercial Property Management verantwortlich. Vor Girlan Immobilien war Karsten Bloch unter anderem als Head of Branch North bei Tattersall Lorenz, bei der DIM Property Value als Niederlassungsleiter Nord sowie bei Patrizia Deutschland als Senior Property Manager tätig und hat im Rahmen dieser Positionen verschiedene Key Account Mandate verantwortet.



„Wir begrüßen Karsten Bloch als neuen Head of Commercial Property Management herzlich in unserem Team. Seine vielseitige Expertise und langjährige Erfahrung werden die optimale Bewirtschaftung der von uns betreuten Objekte und Portfolios weiterhin sicherstellen“, so Martin Mörl, Geschäftsführer Girlan Immobilien. „Die Pandemie hat das Mietvertragsmanagement sehr stark ins Zentrum gerückt. Heute ist hier höchste Kompetenz gefragt, denn in der aktuellen Marktphase könnten die Rahmenbedingungen für Mieter und Vermieter von Handels- und Gewerbeimmobilien kaum herausfordernder sein. Umso wichtiger für Eigentümer und Investoren ist ein weitsichtiges Immobilienmanagement, das dem Mietermix, der langfristigen Sicherung von Mieterträgen, dem Heben von Wertschöpfungspotenzialen und der Reduzierung von Risiken größte Priorität einräumt“, so Mörl weiter.