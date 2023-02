In der Gemeinde Gingen an der Fils entsteht innerhalb eines Jahres eine neue Sport- und Veranstaltungshalle. Der Altbestand ist bereits abgerissen, die I+RB Industrie- & Gewerbebau zieht in den nächsten Monaten den Neubau in ökologischer Holzbauweise auf. Die Halle wird Schulen, Sport- und Kulturvereinen zur Verfügung stehen. Am Freitag, dem

[…]