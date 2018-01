GIG und DIM gründen Gesellschaft für technisches Property Management

Der Facility Manager GIG und der Property Manager DIM Deutsche Immobilien Management haben unter der Firmierung DIM Engineering GmbH eine gemeinsame Gesellschaft für technisches Immobilienmanagement gegründet. Die neue Gesellschaft wird ab 1. Februar 2018 deutschlandweit an 13 Standorten ihre Leistungen in den Bereichen Technik, Engineering, Projektsteuerung und Beratung für alle Immobilienklassen anbieten. Vorrangige Zielgruppe sind institutionelle Auftraggeber. Zum Geschäftsführer der DIM Engineering GmbH wurde Axel Michaelis ernannt, der zudem weiterhin die Ressorts Pharma und Engineering bei der GIG leitet. An dem Joint Venture sind GIG und DIM zu je 50 Prozent beteiligt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. DIM Deutsche Immobilien Management GIG DIM

„Mit der Gründung der DIM Engineering GmbH bündeln wir die Expertise beider Unternehmen im technischen Immobilienmanagement und können somit unsere Leistungen noch gezielter und auf breiterer Basis anbieten“, sagt Prof. Matthias Thomas, Geschäftsführer der GIG Unternehmensgruppe. „Die DIM Engineering ist ein Schritt auf dem Weg zur One-Stop-Plattform für Immobilienmanagement-Service“, so Thomas weiter.



„Das Joint Venture versetzt uns in die Lage, künftig als Problemlöser für alle Themen rund um die Immobilie zu agieren. Mit der DIM Engineering weiten wir unser Leistungsspektrum über das klassische technische Property Management hinaus auf verschiedene Ingenieurs- und Beratungsleistungen aus,“ fügt Klaus Krägel, Vorstand der DIM Deutsche Immobilien Management hinzu. Das bisherige technische Property Management der DIM wird von der neuen Gesellschaft übernommen.