GIG erhält den Auftrag für 12.000 Wohnungen der Howoge

Seit dem 1. April 2017 übernimmt die GIG Facility Services AG das Kleinreparaturmanagement für 12.000 Wohnungen der Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH in Berlin-Hohenschönhausen. Die Vertragslaufzeit beträgt 5 Jahre. In Zusammenarbeit mit der GIG hat die Berliner Wohnungsbaugesellschaft ein digitales Auftragsmanagement implementiert, welches den Mietern an 365 Tagen Unterstützung in Sachen Kleinreparaturen zusichert.

Dieses ist bereits der zweite Auftrag den die GIG im April abgeschlossen hat, denn das Unternehmen hat ebenfalls zum 1. April eine Facility Management-Auftrag für das Bürohaus in der Mainzer Landstraße 209-211 in Frankfurt am Main erhalten. Das Gebäude mit einer Fläche von 7.436 m² wird von 7 Mietparteien aus der IT- und Finanzbranche genutzt. Die GIG ist für das technische und infrastrukturelle Facility Management zuständig. Zu den weiteren Aufgaben des FM-Spezialisten gehören unter anderem die technische Betriebsführung, Instandsetzung gebäudetechnischer Anlagen, Hausmeisterdienste, Wartung der Brandschutztechnik sowie von Tür- und Toranlagen.