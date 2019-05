Gif wählt Andreas Schulten zum neuen Vizepräsidenten

In der 26. Mitgliederversammlung der gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. am 9. Mai 2019 in Frankfurt wurde Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter bei der BulwienGesa AG, zum Vizepräsidenten gewählt. Seit 2013 ist Andreas Schulten als Beisitzer im Vorstand tätig [wir berichteten]. Er löst damit Prof. Dr.-Ing. Silke Weidner ab, die seit 2009 im Vorstand [wir berichteten] und ab 2015 als Vizepräsidentin aktiv war [wir berichteten]. „Die eingeführte Rotation im Vorstand ist immer gleichzeitig Herausforderung und Chance“, erklärte Prof. Dr. Tobias Just, Präsident der Gesellschaft.

