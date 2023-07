Gießener Neustädter erhält vier neue Mieter

Das Neustädter in Gießen erhält mit dem Indoorspielplatz-Konzept Maxiland ein neues Highlight in der Gießener Innenstadt. Bis zum Herbst dieses Jahres wird das Konzept neu eröffnet. Zudem folgen drei weitere neue Mieter und bereichern das Gastronomie- und Freizeitangebot. Insgesamt werden damit ca. 2.000 m² neu vermietet. Zu den Neuzugängen gehören neben dem Maxiland das Tanzstudio 1st Cut Dance Base sowie die beiden Gastronomen Taumi und Broccar als kulinarische Ergänzung.

„Wir freuen uns, dass wir nach den großen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen für unsere Kundinnen und Kunden das Angebot im Neustädter deutlich erweitern und zahlreiche Bestandsmieter langfristig an das Center binden konnten. Mit jeweils über 6.500 m² Vermietungsleistung durch Bestandsverlängerungen und Neuvermietungen seit Anfang 2022 blicken wir auf 18 sehr erfolgreiche Monate zurück“, so Guido Beddig, Managing Director bei Corestate und Vertreter der Eigentümer.



„Die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste entwickeln sich stets weiter und neben dem klassischen Shopping, stehen das kulinarische und Freizeitangebote immer mehr im Vordergrund. Die aktuellen Neuvermietungen und das rege Interesse weiterer Mieter stimmen uns positiv für die Zukunft“, freut sich Thorsten Kemp, Centermanager der Girlan Immobilien, die auch für die Vermietung des Shopping-Center mit der Anschrift Neustadt 28 im Auftrag der Eigentümer verantwortlich ist.



Auf einer Fläche von ca. 1.500 m² bietet der Indoorspielplatz Maxiland im 1. Geschoss ein neues Highlight mit zahlreichen Attraktionen für Groß und Klein, die viel Freude an Bewegung haben. Die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2023 geplant. Voraussichtlich noch im September plant das Tanzstudio 1st Cut Dance Base seine Eröffnung auf einer Fläche von ca. 280 m² im 1. Geschoss. Broccar und Taumi planen ihre Eröffnung noch jeweils in diesem Sommer. Die neuen Konzepte mit Ausnahme von Broccar werden aufgrund der separaten Zugangsmöglichkeiten über die bisherigen Ladenöffnungszeiten des Neustädter hinaus auch am Sonntag öffnen und so zusätzliches Leben in die Gießener Innenstadt bringen.